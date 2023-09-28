併花旗業務，客訴量不斷 星展消金之亂 金管會周周盯

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星展銀行8月併購花旗銀行在台消金業務後，不到一個月內每天有12件陳情案，讓金管會周周緊盯。金管會主委黃天牧27日指出，銀行局都有掌握相關客訴情況，會再進一步請星展銀說明，督導其儘速改善。

銀行局副局長林志吉指出，現在已按「周」掌握星展銀的客訴，包括網銀連線不順暢、客戶來電等太久、申訴案件處理狀況等，對於傳出星展銀近期客訴量破萬，可能是取樣不同，會再請星展銀說明情況。

星展（台灣）8月12日整併花旗消金後，就被指不斷出現客戶領不出錢、客服電話打不進去、客戶中文名字變韓文、收到星展寄「別人的」信用卡、信用卡被盜刷，以及客戶財管風險分級錯誤、員工工作量暴增等。

金管會26日又公布，星展銀8月底不動產放款比率超過銀行法第72-2條規定的3成上限，也是因為整併花旗消金業務後超標，因此銀行局給予時間改善，卻引來立委質疑。

金管會指出，金融機構因整併，造成部分指標超過法規標準，都會要求銀行需提出改善期限，星展銀已報改善計畫給銀行局，因此，初步並不會限制新增房貸，仍會讓星展銀業務接續發展，金管會將給一個較長的調整時間，一般約是二至三年時間。

根據金管會所統計的資料，從8月12日到8月31日短短20天內，金管會已收到250件有關星展銀行的陳情案，平均一天12件。

黃天牧強調，「銀行任何一個客戶發生問題都是金管會的責任，都會督導銀行去改善」，會要求星展銀行提出說明，「若星展銀說得不清楚，金管會將進一步督導」。