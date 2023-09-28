響應店頭集中結算 彰銀獲鑽石獎

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彰化銀行接軌國際，率先響應臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算，成為期交所創建「店頭衍生性金融商品集中結算業務」的首批結算會員，於9月27日「第9屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，獲頒「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」，由金管會副主委邱淑貞頒獎，彰銀董事長凌忠嫄代表領獎。

期貨交易所為降低衍生性金融商品交易風險，有效提升金融機構與我國資本市場之安全、效率與競爭力，健全衍生性金融商品市場之永續發展，於111年7月25日開辦店頭集中結算機制，鼓勵法人機構積極參與店頭衍生性金融商品集中結算業務，彰銀率先響應為市場表率，獲頒「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」。

彰銀表示，所謂店頭交易，係指非於交易所進行之交易，店頭交易除了由金融機構交易雙方互相議定外，通常由經紀商作為中間人，以電話、網路等方式，經交易雙方提供買賣報價後由經紀商撮合後成交。有別於集中交易是所有買賣方同時於交易所集中撮合，店頭交易為交易雙方一對一關係，於非公開市場中進行，違約風險由交易雙方各自承擔。透過期交所集中結算機制，違約風險轉由結算機構承擔，可降低交易成本，避免違約不交割之風險。

彰銀近年來推動永續發展成果優異，尤其在投資操作及流程均呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，融入永續發展元素，連年獲頒永續投資獎項，肯定彰銀以ESG投資為核心，從排除負面產業、重視ESG、聚焦永續投資等面向，慎選投資標的，實踐對投資人的承諾，發揮機構投資人影響力，創造長期投資價值。

未來彰銀將持續參與臺灣期貨交易所推進的店頭衍生性金融商品集中結算的監理機制，提供給金融業及客戶安全穩定的金融環境，並為促進國內金融的蓬勃發展，貢獻最大的心力。