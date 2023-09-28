柏瑞環球重點股票基金 創造超額報酬

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柏瑞投信指出，美國企業第二季財報結果優於預期，顯示基本面未如預期惡化。以S&P 500指數的企業為例，先前券商預期第二季企業獲利年增率下降9％，但最後僅下降3％。而根據外資券商Goldman Sachs於7月預估，美國企業獲利可望從第三季谷底反彈、第四季轉正、2024年重拾高增長動能，將進一步為股市提供支撐。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，當前股市環境對於主動管理的投資人來說是一個具有吸引力的市場，並為長期投資創造超額報酬（Alpha）提供了機會。若扣除大型科技股和S&P 500指數建構因素後，美股評價面實際上沒有高估、仍貼近歷史平均水準，因此在關注市場短期消息的同時，若要提高長期投資勝率，必須專注選股、找尋出具成長前景佳、評價被低估的優質標的。

柏瑞投信表示，展望未來，由於當前AI發展與應用已開始融入到人類實際生活，因此AI相關題材可望持續發酵。不過，短線上科技股漲勢已高，在近期類股輪動加快的情況下，可關注在第二季獲利表現正向的相關產業像是工業類股。

柏瑞環球重點股票基金投資於全球股市，採長期持股策略、不重押單一投資風格，兼顧投組風險管理與追求超額報酬機會。本基金透過用獨家的企業生命週期分類研究（LCR）判斷個股合理價值、並透過股票風險評估（ERA）全方位評比企業體質，得以交出亮眼的表現。