南山人壽 發布超高齡社會痛點調查

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台灣即將於2026年邁入超高齡社會，估長期照顧需求人數將突破百萬人。長壽衍生出新的社會問題，衝擊每一個世代，南山人壽作為長照險領導品牌，洞察國人對老年的健康、生活、財務需求和擔憂，於27日發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，並攜手工研院借鏡國際跨世代共好經驗，提出超高齡社會解方，幫助國人迎戰2026年，活出健康精彩的百歲人生。

「迎向超高齡社會，沒有人是局外人。」南山人壽總經理范文偉表示，當65歲成為人生的「標配」，人人都有可能活到100歲，才驚覺原來退休後還有近40年可活。保險業與社會脈動緊密相連，隨走向高齡、少子化社會，南山人壽一直思考，如何持續扮演社會風險防護網。呼籲每個人都該停下來思考，100歲人生故事想要怎麼寫？從微小的改變做起，讓財務穩定、身體健康及保有積極心態，創造理想的100歲人生。

南山人壽為深入了解各年齡層想法，今年發起「超高齡社會跨世代需求痛點調查」，透過大規模保戶問卷，洞察年輕世代（30歲以下）、三明治族群（31歲～50歲）、樂齡族群（51歲以上），面對老年的健康、生活、財務三大面向痛點；同時攜手服務超過千家長照機構的智齡科技，從機構端角度調查長照產業趨勢及場域經營動態。調查結果發現，年輕世代面對超高齡社會的信心分數最低，民眾理想的老年生活準備金水位已逼近1,000萬元，不論哪個年齡層退休準備都明顯不足。

首先，健康調查發現，民眾面對超高齡社會的平均信心分數僅6.3分（滿分10分），又以30歲以下的年輕世代最沒信心，得分僅5.9分；近90％民眾擔心健康問題影響老年生活品質，高達54％擔憂老年失智症發生，其次依序為癌症53％、心血管疾病51％，失智症超越癌症為民眾最擔心的疾病。

生活調查則發現，46％民眾具有照護經驗，其中高達34％年輕世代已有照護經驗，樂齡族群則超過60％；照護時間超過6年的樂齡族有29％、三明治族16％、年輕族群有10％，顯示「老老照護」現象普遍，年輕族群也背負家庭照顧責任。超過70％照護者認為照護家人影響生活作息、43％照護者表示財務有壓力；所有老年生活品質服務需求中，民眾最重視樂活運動、生活照護、飲食營養，樂齡族群重視樂活運動服務比率更高達73％。

在財務調查上發現，長壽使國人對於長照準備金的需求攀升，逾20％民眾認為需具備超過1,000萬元的準備金才足以因應老年長照需求，有7％民眾表示2,000萬元也不足夠；至於長照以外的老年生活準備金，37％認為要具備1,000萬元以上，才能度過理想的退休生活，另有14％民眾的老年生活準備金預期突破2,000萬元。即使民眾認知到需充足的準備金來因應老年生活，調查發現仍有33％民眾尚未展開財務規劃，年輕世代有逾50％尚未做財務準備。至於理想老年生活的財務規劃工具，最多人選擇保險（75％），其次是投資（64％）及定存（40％）。