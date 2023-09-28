面對百歲人生 三對策因應

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

如何承接超高齡社會的需求，已是台灣及世界各國迫切努力的目標。

南山人壽長年關注高齡議題，呼應「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」提出三大對策，從保險本業出發，推出完整商品、擴大健康守護圈的服務、並借鏡國際經驗，協助國人活出健康精采的100歲人生。

對策一，針對三大風險，開發完整商品線。南山人壽重視國人的高齡保障需求，提供各類型完整商品，滿足不同族群、世代所需的保障，呼籲國人應提早為長壽、疾病、長照三大風險進行財務準備，打造無虞的老年生活。

針對「長壽風險」，建議可投保年金險、退休還本型商品，規劃更全面財務保障；隨老年生理機能退化及免疫功能衰退，且醫療費用攀升，多數新式療法需自費，「疾病風險」升高，建議針對老年好發的疾病，選擇精選傷病保險及癌症新式療法補充包；因應「長照風險」則建議民眾透過長照保障轉嫁風險，享受更優雅的照顧品質。

對策二，擴大健康守護圈服務範疇，滿足跨世代服務需求。南山人壽自2020年成立「健康守護圈」，迄今已攜手超過50家大健康產業的合作夥伴，提供保戶在四大健康歷程所需服務。今年進一步推出全新「健康樂活地圖」主題服務，從疾病照顧、生活支持、健康樂活三面向，建立12個服務專區，幫助民眾提升健康意識、保持社會參與，也協助分擔照顧者壓力。

對策三，借鏡國際經驗，服務設計導入國外先進技術。南山人壽親赴日本，借鏡長壽大國經驗，了解包括失智症從健康期就要開始預防、照護科技提升長照效率、銀髮族社會參與、外溢保單結合健康服務等專業知識，打造更完整的健康守護圈。

另外，針對民眾最擔憂的失智症，則是導入由日本腦活性總合研究所研發的腦活性度定期檢查，推動失智預防。

除此之外，南山人壽連續第三年發表長照領域研究調查，27日發布「跨世代共好白皮書」，從不同世代調查老年生活需求痛點、長照機構端調查產業脈動，也持續攜手工研院透過梳理各國政策及產業趨勢，並借鏡國內外的長照標竿企業作為，聚焦「共居、共創、共學、共樂」四大領域，進而共同提出「跨世代共好」的倡議與建言，期盼協助民眾更健康、更從容地面對老化。