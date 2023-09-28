小米高端化新機 聯發科處理器助攻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

智慧手機競爭白熱化！小米東亞區總經理李剛健27日來台舉行年度新品發表會，推出小米13T、13T Pro新手機，這兩款手機皆搭載聯發科處理器；李剛健強調，小米將推動產品高端化，主打600美元以上的產品，這次在台灣發售的13T系列，就是小米高端產品。

李剛健指出，小米推動「手機ｘAIoT」的戰略，是乘以，而不是加，因為如果手機為零，後面也都會是零，沒有意義。小米在2017年遇到手機發展瓶頸，思考未來業務如何發展，因此提出「手機ｘAIoT」戰略，圍繞手機發展其他聯網產品。

同時，小米也要走向高端化。李剛健補充，因為只有高端化，才能在行業中擁有話語權，蘋果、三星、華為都是以高端市場為主。

李剛健強調，尤其是高端手機消費者都是社會精英，雖然銷售量不是最大，但是對社會影響力巨大，高端手機做得好，能展示小米最強研發能力，這次透過和徠卡緊密合作，就是一個成就展現。

他也表示，未來將主推600美元以上的產品，依據市場不同，提供不同品項，13T和13T Pro，就是針對台灣市場的產品，未來每半年將會在台灣推一隻旗艦手機。

小米13T Pro搭載聯發科Dimensity 9200+旗艦級行動平台，採用台積電第二代4nm工藝製程八核心處理器，13T則搭載MediaTek Dimensity 8200-Ultra晶片，同樣採用台積電4nm工藝製程，提供出色功耗效能，同時也提升CPU和GPU的性能。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，聯發科持續地提高業界對於頂級以及旗艦性能的標準，針對遊戲、影像、AI運算與連網提供極致效能，以確保消費者能更長時間的享受手機帶來的完整體驗。

至於現在中國大陸市場很熱門的折疊機，是否會引進台灣？李剛健回應，折疊機是很複雜的產品，不只是生產，還有售後服務等一系列的工作，必須建立完整的維修體系後，才會考慮引進，連離深圳最近的香港，都沒有導入折疊機。未來其他旗艦產品都會引進台灣，高端化要做到「穩價增量」的目標。