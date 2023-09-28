東南亞布局有成 智聯服務代理報捷

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專攻半導體產業系統整合服務的智聯服務27日宣布，正式獲得神雲科技旗下英特爾資料中心解決方案（Intel Datacenter Solutions Group）在東南亞地區的代理權。

雙方近期將舉辦商機媒合會，與東南市場的系統整合商、電信服務商、產品製造商、雲端服務業者以及金融業者交流，希望彼此可以展開商業合作。

智聯服務代理神雲產品後，未來銷售區域，將覆蓋新加坡、馬來西亞、香港、越南、泰國及印尼等東南亞市場。這也是智聯服務繼跟隨半導體客戶腳步赴美國及日本發展後，又一新的海外布局。

該公司表示，因應地緣政治風險及斷鏈危機，去年下半年起，許多雲端服務業者（CSP）紛紛將目光轉向東南亞地區，帶動該地區對伺服器的強勁需求。

智聯服務長期耕耘半導體產業及高科技公司，針對不同客戶的伺服器需求，從規劃到客戶服務，已有完整的服務經驗。此次合作，智聯服務將於東南亞代理銷售Intel伺服器系列產品，包含Intel Server System M50FCP／M50CYP系列，此專為資料密集型工作負載所設計的機架式伺服器解決方案，運算能力強大、內建加速器，且有高速I/O與記憶體頻寬，為資料密集型主流工作負載的理想選擇。

智聯服務看好東南亞市場，特別成立了「專責事業部」提供專業產品顧問、金物流協助、遠端／現場技術支援、維運服務，也會協助經銷商進行「跨區跨國業務拓展」，讓經銷商可創造更高價值，也確保客戶可獲得最佳解決方案。

智聯服務1～8月份的營收為11.53億元，年增率為32.4％，上半年的稅後純益為0.39億元，年增69％。上半年每股稅後純益為1.98元，優於去年的1.35元。