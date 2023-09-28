北市各級商辦租金 Q3全攀升

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台北市辦公大樓近年租金走勢

第三季台北市辦公租賃市場繳交出亮眼的成績單，高力國際最新調查顯示，在本土企業撐盤下，第三季不論頂級、A級和B級辦公室，租金行情全面攀升。

高力國際27日公布「2023年第三季台北市商辦市場調查」報告，表示近期「凱越敦南大樓」與「國壽松江大樓」兩棟大樓（供給約8,429坪）陸續完工並釋出市場，推升整體商辦存量來到103.7萬坪，平均空置率略升至6.44％。

至於平均租金走勢，高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民分析，雖外商跨國企業下半年來有逐漸重啟新辦公大樓的評估和升級，但值得注意的是，第三季由有獲利、且股票上市櫃的本土企業帶動的需求，反而領先外商跨國企業，推升第三季商辦租金行情，每坪月租約達2,478元、單季漲幅約0.66％，且不論頂級、A級和B級辦公市場，租金行情都全面攀升。

其中又以B級大樓漲幅0.79％最明顯，來到每坪月租2,034元，且議價空間也最小，甚至有些B級大樓租金也已逼近A級大樓水準。

另外商用不動產市場方面，下半年以來表現則相對疲弱。高力國際副董事總經理黃正忠表示，在缺乏大型指標案成交動能推動下，第三季僅成交158億元，不但是今年交易最淡的一季，也創下自2020年第二季以來的近14季新低。

至於土地市場，黃正忠表示，由於7月與9月分別有桃園及高雄標售公有土地，使得第三季全台土地交易額來到392億元，是近一年來單季交易最高的一季。