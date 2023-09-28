澳煤、礦出貨噴發 海岬型運價漲破2萬美元

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澳煤、澳礦掀出貨潮，推升海岬型船27日租金一舉漲破2萬美元大關，單日上漲1,509美元或7.6％、達到21,364美元，累計9月以來，日租金已上漲了近1.5倍。燃「煤」之急也外溢至巴拿馬型船，日租金上漲155美元來到15,399美元，裕民、中航、新興、慧洋、台航等散裝航商第四季營運增溫，有機會拉尾盤賺一波！

裕民、中航等散裝航商表示，大陸原物料進口動能仍然強勁，海岬型船10月期貨日租金20,107美元，接近目前現貨報價，11月期貨日租金18,114美元，顯示運價有撐。散裝市場主要看大陸需求，接下來救房政策、鋼廠限產、船舶供需等，將是觀察散裝市場三大風向球。

這是海岬型船今年以來出現第二波逾2萬美元行情，首波是在5月上旬，受惠大陸解封措施發酵、鐵礦砂需求回溫；事隔近四個月，趕在大陸十一長假前，海岬型船日租金二度突破日租金2萬美元，業界研判與大陸近期一連串救房措施發酵有關，帶動鐵礦石、鋼材上漲，提高補庫、囤貨需求。

散裝航商表示，大陸釋出一波波救房政策，鐵鋼砂、鋼材應聲漲，囤貨需求向上，帶動市場信心好轉，海岬型散裝船日租金開始觸底反彈。今年前八月大陸鐵礦砂進口量年增7.3％，同期煤礦進口量大增82％。

目前大陸鐵礦砂庫存約1.15億噸，低於去年平均的1.4億噸，主要港口總庫存回落至近三年的低水位，預期全年鐵礦砂進口可望出現三年首次年增現象。世界鋼鐵協會最新報告認為鋼市前景樂觀，有助於提振用鋼產業信心，帶動鐵礦砂運輸需求。

在運力供給方面，因新船、二手船價仍在相對高點，新能源主機與燃料供給尚未普及，降低散裝航商新造船意願，全球船隊噸位年淨成長率目前處於低位階，前三季加入營運新船約45艘，拆船數量約8艘，船舶噸位淨成長僅1.89％。