中鋼力拚數位轉型、降本增利

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國內鋼鐵龍頭中鋼是一貫化作業煉鋼廠，2016年就成立智能產銷推展委員會，2017年建立AI研究團隊專責技術研發，今年更成立「數位轉型推動小組」，在營運、生產及設備等三大領域規劃智能化系統，從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程陸續導入AI智慧製造成功案例，以提升公司產銷設施及經營管理韌性。在大力推動數位轉型之下，中鋼近年來已完成133項專案，創造的年效益高達12億元。

中鋼指出，高爐設備是包含氣、固、液三相物料的高溫煉鐵反應器，執行一貫作業鋼廠鐵水生產任務。過去受限高爐高溫環境，生產操作經驗難以描述及量化，而中鋼貳號高爐2020年7月展開大修時，將突破傳統量測能力的智能化感測器建置於爐殼上，可將所蒐集的影像、溫度與應變等量測數據，經由人工智能深度學習機制，轉化成高爐操作有用的寶貴資訊與數據，並於「高爐煉鐵智慧平台」呈現，亦開發27個AI模組，精準掌握高爐狀態及即時調適生產，每年可降低成本2.35億元及減少溫室氣體排放1.134萬公噸。

在煉鋼製程方面，中鋼自行開發盛鋼桶AI影像辨識系統，採用攝影機串流影像作為依據，將轉爐工場裝載鋼液的盛鋼桶納入人工智慧，可達98％以上的正確辨識率，大幅增進煉鋼製程效率。此外，中鋼在軋鋼製程整合大數據資料，並投資近5,000萬元在第二熱浸鍍鋅產線導入智能化系統，達到動態製程參數調整、產品品質優化、降減成本等三大目的，累計效益達1.1億元以上。

為持續提升企業競爭力，中鋼全力落實「降本增利」方案，年初原設定今年全年度目標為51.9億元，6月調整目標至62.3億元，截至8月底，已節省52億元成本。

面對全球嚴峻、艱困的大環境及挑戰，中鋼全面展開二軸（高值化精緻鋼廠及發展綠能產業）及三轉（數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型）工作，秉持「鋼鐵產業共存共榮」理念，透過「以大帶小」模式面對低碳轉型挑戰，結合上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈，與客戶攜手落實低碳轉型，共創永續價值朝專、精、強的智慧精緻鋼廠邁進。