台南新城區 九份子躍首選之地

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滿足南科產業的人口紅利，台南舊市區、水交社重劃區、虎尾寮、鄭仔寮及湖美社區等豪宅聚落，都已飽和，沒有腹地可供開發，城市發展往北擴，前進安南區成為現在進行式，而安南三大指標重劃區之一的九份子重劃區，包辦台南國道八號、北外環道路、台61線「兩橫一縱」的交通優勢，將蛻變成為台南新城區，吸引南科科技人口進駐。

泰嘉經理趙子喬表示，由於安南區具充足腹地可供發展，北擴已是現在進行式，安南區將成為台南的新城區，而九份子、商60、史博館等安南三大指標重劃區，只有九份子重劃區是唯一緊鄰舊市區（北區）的重劃區，占盡地利之便，勢必成為台南新城區的首選位置。 趙子喬指出，九份子重劃區這個公辦重劃區，屬於全台首座低碳生態示範特區，為純住宅規劃，除先天規劃體質良好，更占盡地利及交通之便，使台南原生市區客喜歡，也將是南科上班族的首選，實為下一個台南富人聚落。

在台南四橫三縱交通網中，九份子重劃區擁有國道八號、北外環道路、以及台61線「兩橫一縱」的交通優勢，其中，北外環道路為唯一橫跨市區的快速道路，起站匝道（觀海橋）至南科匝道（新港社大道）預計僅需12分鐘，至國道1號也僅需10分鐘。

他說，泰嘉開發鎖定九份子，迄今推出8個建案，其中，今年的台南建築園冶獎，水雲川、水岸青是「唯二」得獎的兩棟大樓，累計二年，泰嘉在九份子的建案，已有水舞川、水雲川及水岸青3棟建築獲得台南建築園冶獎，為九份子重劃區的優質環境，錦上添花。

泰嘉近期推出的「一字寬」大樓住宅，有別於先前「河一排」的規劃，而是呈現「海一排」，禮聘哈佛建築名師呂建勳設計外觀，打造雙塔高樓建築，東面九份子重劃區，西朝濱海國家濕地，每天都可欣賞「台灣八景」之一的安平夕照。

趙子喬表示，根據今年第一季和第二季實登資料，台南各區均價最高的為中西區每坪45.43萬元，次為北區42.52萬元，相較緊鄰北區的九份子重劃區，均價僅35.13萬元，而區內的品牌建商「泰嘉一字寬」規劃二至三房，二房二衛訂簽38萬元起，更易入手。