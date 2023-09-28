凱基銀攜手NPO 參與綠色存款

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基銀行積極落實綠色金融行動方案，持續擴大綠色金融影響力！繼攜手宗教團體、大專院校，以創新的永續金融思維，邀請國內非營利組織響應參與「綠色存款」專案，首波參與的國內非營利組織包括財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、財團法人育成社會福利基金會以及財團法人台灣關愛基金會等慈善機構，透過「綠色存款」專案間接支持企業的永續計畫，協助台灣達成永續發展目標，並實踐SDGs目標，擴大非營利組織的影響力。

凱基銀行為善盡企業社會責任，自2017年起即透過「KGI inside」開放應用程式服務，提供open API協助中大型社福機構或小型公益團體，於凱基銀行官網以簡易、快速介接方式建置「愛心捐款平台」，免費幫助社福團體搭建便捷、安全的線上捐款機制，降低近八成線上捐款手續費，讓社福團體擁有更多資源用在照顧受助族群上，此次率先參與綠色存款專案的四家非營利組織，便是凱基銀行長期協助及合作的社福團體。

凱基銀行表示，所推出的綠色存款專案具備高彈性之特色，可配合機構資金規劃需求，以台幣、美元活期性存款，或各天期定期性存款提出申請，方便客戶可以靈活運用資金同時參與永續發展。此次首波參與的國內非營利組織，將原本得自於社會大眾的善款，由凱基銀行運用綠色存款專案特色協助推動國內綠能發展，擴及至環境永續，將善款效益再次放大。

凱基銀行未來將持續推廣綠色存款專案，將綠色金融的觸角拓及國內各產業、社會團體，以核心業務支持我國綠能產業發展。凱基銀行期望打造一個公益永續生態圈，透過綠色投融資產品支持企業永續轉型，達成由金融賦能結合社會良善力量，以創新思維推動台灣社會多面向的永續發展，實踐SDGs目標。