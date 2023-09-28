中衛中心 推品讀台灣味-霧釀

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中衛發展中心多年來持續連結中小企業籌組體系，成功邁向國際舞台。因為長期深耕地方、關注城鄉發展，促進區域產業升級轉型，特於33周年推出「品讀台灣味」第2號作品「霧釀」，向國際傳遞台灣獨特的在地之美。

中衛中心董事長謝明達表示，中衛中心做為最接地氣的政府法人，長期關注城鄉失衡議題，遂把台灣地理中心－台中霧峰，做為地域振興社會行動第一站，攜手霧峰林家宮保第園區與台灣農創興業兩個熱血的地方品牌，展開地域振興社會行動，以霧峰歷史文化及物產為展演平台，在體驗及送禮同時，重新把遊客及產業發展帶回霧峰。

以霧峰農會為首、結合14家農林漁會的台灣農創興業，在公私部門合作下，透過推動友善田區，獲聯合國IPSI肯定成為台灣的國際里山典範，釀造的地酒屢獲國際獎項。而霧峰「宮保第」為台灣僅存清代一品官宅，霧峰林家家族史也映照台灣歷史的縮影。

「品讀台灣味-霧釀」精選5款以霧峰香米、蜂蜜、荔枝精釀及霧峰林家宮保第紀念的地酒，外盒設計以農作產地等高線描繪地方風土，宮保第建築天際線象徵歷史人文活動，並佐以地景色票。永續包裝則以符合FSC紙張及大豆油墨印刷，實踐聯合國SDGs第11、12、15項指標為製作原則。

謝明達董事長表示，中衛中心將持續協助產企業邁向永續，加速產企業因應國際趨勢淨零轉型，運用過去的體系輔導經驗，以及超過20位具ISO 14064-1主導查證員的專業顧問，成立中衛中心體系淨零服務小組，協助農、工商各產業，掌握以大帶小、資源共享的原則，循序漸進協助各產業以關鍵資源邁向淨零永續。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）