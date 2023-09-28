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中衛中心 推品讀台灣味-霧釀

  • 工商時報 陳宗慶
●中衛中心董事長謝明達（中）攜手台灣農創興業董事長黃景建與霧峰林家宮保第園區董事長林俊明，為地方發展付諸行動。圖／中衛中心提供
●中衛中心董事長謝明達（中）攜手台灣農創興業董事長黃景建與霧峰林家宮保第園區董事長林俊明，為地方發展付諸行動。圖／中衛中心提供

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中衛發展中心多年來持續連結中小企業籌組體系，成功邁向國際舞台。因為長期深耕地方、關注城鄉發展，促進區域產業升級轉型，特於33周年推出「品讀台灣味」第2號作品「霧釀」，向國際傳遞台灣獨特的在地之美。

中衛中心董事長謝明達表示，中衛中心做為最接地氣的政府法人，長期關注城鄉失衡議題，遂把台灣地理中心－台中霧峰，做為地域振興社會行動第一站，攜手霧峰林家宮保第園區與台灣農創興業兩個熱血的地方品牌，展開地域振興社會行動，以霧峰歷史文化及物產為展演平台，在體驗及送禮同時，重新把遊客及產業發展帶回霧峰。

以霧峰農會為首、結合14家農林漁會的台灣農創興業，在公私部門合作下，透過推動友善田區，獲聯合國IPSI肯定成為台灣的國際里山典範，釀造的地酒屢獲國際獎項。而霧峰「宮保第」為台灣僅存清代一品官宅，霧峰林家家族史也映照台灣歷史的縮影。

「品讀台灣味-霧釀」精選5款以霧峰香米、蜂蜜、荔枝精釀及霧峰林家宮保第紀念的地酒，外盒設計以農作產地等高線描繪地方風土，宮保第建築天際線象徵歷史人文活動，並佐以地景色票。永續包裝則以符合FSC紙張及大豆油墨印刷，實踐聯合國SDGs第11、12、15項指標為製作原則。

謝明達董事長表示，中衛中心將持續協助產企業邁向永續，加速產企業因應國際趨勢淨零轉型，運用過去的體系輔導經驗，以及超過20位具ISO 14064-1主導查證員的專業顧問，成立中衛中心體系淨零服務小組，協助農、工商各產業，掌握以大帶小、資源共享的原則，循序漸進協助各產業以關鍵資源邁向淨零永續。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

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