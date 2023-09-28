台廠攻智慧化、綠能 EMO展放異彩

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全球規模最大的德國漢諾威工具機展（EMO Hannover 2023）已於23日閉幕，台灣144家精密機械廠商在臺灣機械公會帶領下，高階工具機種與智慧零組件紛紛登台亮相，大展雄風，除向全球買主展現台廠近年來在智慧化與淨零碳排等重要議題的布局與努力成果外，並舉辦創新產品發表會，協助達佛羅、榮田、豪力輝與大光長榮等廠商拓展風力發電、高效能加工等高端應用市場，且順勢推廣2025年台北國際工具機展（TIMTOS），要為台灣工具機未來的產銷出口再創高峰。

機械公會祕書長許文通指出，本屆EMO展吸引全球超過42個國家、1,964家廠商參展，台灣共有144家廠商報名參展，僅次於地主國德國、中國與義大利，排名第四大，也是非歐洲國家的第二大。展期中包括該公會監事會召集人莊大立、貿協祕書長王熙蒙、駐德代表謝志偉大使與台灣駐德相關經貿官員等都相繼到場為參展台商加油打氣，期待能接獲大單，迎接市場榮景到來。

今年EMO展以「展望未來」做為主軸，延伸淨零碳排（NET ZERO）與永續發展等議題，參展的台灣各工具機與零組件大廠在參展上也全力呼應該主題，主要有三大類，包括：一、可提升客戶生產力的自動化服務：從設備和流程的自動化處理、搬運系統及自動化生產輔助系統，來解決全球人力短缺的問題。二、提供新的生產技術：可協助客戶端進行更快的產品開發、更小的批量與更彈性的生產，包含航太、半導體、新能源車的零件加工解決方案。三、淨零碳排永續發展：提供不同的工具來優化製造流程，包含節能生產、永續供應鏈和安全工作場所設計的預防方法與解決方案，以協助客戶掌握資源優化和創新回收管理，來因應新的法規或全球協議。