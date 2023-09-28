陸喊漲 西進水泥廠Q4進補

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西進水泥廠營運近況

進入傳統旺季，加上煤炭價格上漲，中國大陸水泥開始調價，包括福建、長三角等地區漲幅在7％上下，市場指出，國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）大陸事業第四季將進入今年營運高峰。

根據大陸水泥協會釋出的訊息，本周包括長三角、東北三省、河北等多個地區水泥業者陸續公布價格上調，幅度在每噸人民幣10至50元不等。

西進水泥廠指出，進入市場傳統旺季，9月下旬在當地「鐵公基」工程項目帶動下，需求較8月有所好轉，企業發貨普遍增加，市場統計平均增幅約7至8成。

台、亞泥認為，另一個激勵大陸水泥價格上漲原因，是企業環保投入及煤炭等原料價格不斷上漲影響，水泥廠必須上調水泥價格來應對不斷增加的生產成本。

亞泥指出，今年亞泥中國營運格局會呈「前低後高」，7、8月走過淡季後，9月水泥需求會慢慢恢復，第四季旺季有望轉佳。

亞泥預期，去年亞泥中國稅後淨利僅人民幣4.2億元，今年將明顯成長。

不過台泥認為，大陸「水泥寒冬回溫、但尚未回暖」；目前進入傳統旺季，加上全球淨零趨勢下，碳達峰、碳中和是大陸各水泥廠積極投入的重心，成本增加，9月底至第四季水泥價格預期會因此有調漲，但以現在的市場價格，仍沒有回到過去的水準。

台泥指出，大陸市場第四季雖比第三季成長，但全年依然保守看待大陸市場的貢獻度。

在大陸南京有廠的信大水泥，年產能約210萬噸；信大指出，在南京市區域市場的占有率約14％，今年因當地房地產在建項目進度緩慢及市場資金短缺等，致水泥市場供大於求，上半年的銷量只有83.7萬噸。

市場預期，南京、杭州等地的工程建設可望在第四季開始陸續進入施工高峰，對信大大陸廠下半年的營運可望呈「季季高」。