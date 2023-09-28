南僑今年營收挑戰250億 勝去年

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南僑8月營收獲利概況

南僑（1702）集團會長陳飛龍27日指出，台灣第四季進入傳統旺季，大陸疫後餐飲發展轉向，整體半成品加工供不應求，今年營運將優於去年，法人估整體營收可望接近250億元，明年包括台灣、大陸與泰國等三地均有新產線加入，新動能持續挹注，目標三年後300億元。

陳飛龍強調，疫後隨著餐飲全面復甦，台灣、大陸與東協等餐飲業對半成品加工供不應求。

受惠疫情後餐飲市場回溫及夏季冰品銷售亮眼，南僑自結8月獲利較去年同期大增逾4倍，前八月EPS達2.12元，已經接近去年全年的2.26元；隨著第四季旺季來臨，南僑今年營運及獲利可望超越去年。

南僑前八月合併營收已達147.62億元。陳飛龍說，第四季是傳統旺季，無論油、麵糰、麵條等需求暢旺，有機會帶動業績力拚250億元。

大陸在解封後餐飲業績大噴發，目前南僑重慶新廠工程有延後，但明年新產線有望投產，儘管美中貿易戰持續，他依舊看好大陸14億人口，還有東協10億人口的「食」力。他指出，像泰國新產線除了休閒產品，米果也是供不應求，在擴展產線下，持續看好明年市場，尤其是新產能挹注，明年營運會比今年好。

南僑旗下負責餐飲事業的華強實業董事長陳怡文表示，南僑海外餐飲持續推進，目前東京點水樓在疫後國境開放，赴日觀光人流不少，加上近期將快閃銀座百貨公司地下美食區，由於點水樓需兼具文化傳承檔次較高，展新店計畫有，會先以快閃為主。