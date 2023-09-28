投信力挺 中小型題材股吸金

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27日股價大漲的中小型題材股

受中秋連假因素影響，台股27日呈現量縮格局，成交金額再度回落到2,200億元之下，盤面上以中小型題材股扮演強勢輪漲指標，笙泉（3122）、迎廣（6117）、華經（2468）等亮燈漲停，吸金力道強勁。

凱基投顧分析，中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，大盤27日成交量約為2,192.93億元。

進一步觀察大盤前波來到16,202點波段新低後，已連三天未再改寫低點，配合秋節前量縮，整體盤勢逐步浮現「價穩量縮」現象；另形態上有機會形成短底格局，漲幅滿足點有機會往季線叩關。

群益投顧分析師廖健佑表示，美國政府是否關門備受關注，參議院敲定臨時開支法案，擬讓政府運作至11月中旬，而預算案移交至共和黨掌控的眾議院，中秋連假期間充滿不確定性，使得台股量能受阻。

加上新台幣匯率持續走貶，相對不利於權質股表現，但投信連續買超天數挺進至40天，凸顯近期盤面由內資主導，中小型股有望表現較佳。

在類股表現方面，由於大盤在連假前夕量能回落，在多方資金銀彈有限，以及外資持續調節的情況下，內資買盤點火中小型題材股。

統計上市櫃27日漲幅逾5％以上的個股，就有18檔股本低於10億元個股，具籌碼集中優勢，推升股價放量走揚。

投顧法人指出，笙泉布局車電即將邁入收割期，自家的車規MCU已經在近期導入試產，加上節電新產品發酵，相關業績最快在今年第四季顯現，激勵27日股價強攻漲停，成交量倍增至9,776張。

而樞紐廠兆利受惠華為Mate X5摺疊機銷售暢旺，預計第四季重新增資並於中國、越南擴廠，激勵股價大漲逾7％，有望向上突破前波高點。

另外，伺服器、PC機殼廠迎廣27日股價強攻漲停，市場看好隨著伺服器客戶接單增溫，預料公司9、10月營收將較8月增加，具業績題材支撐，三大法人合計偏多加碼433張。