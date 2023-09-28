瀚亞投信看台股：Q4先蹲後跳

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瀚亞投信第四季台股展望

台股中秋節前觀望氛圍濃厚，市場靜待旺季效應及選舉行情啟動，展望第四季，瀚亞投信分析，加權指數將維持在16,200～17,500點間震盪，短線回檔幅度有限，上市櫃9月營收公布後可望啟動關鍵轉折，看好ASIC、散熱、PCB及CCL等AI概念股及軍工航太產業，另高息題材也值得留意。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄分析，全球股市在去年10月下探波段低點後，至今已接近55周，就技術面角度觀察，已接近費波南希係數長線轉折點，加上進入第四季銷售旺季，可望帶動回補庫存效應，研判最快在上市櫃9月營收陸續開出後，利多有望匯聚，在天時地利人和下，台股將有上漲空間。

劉博玄表示，台股第四季有望「先蹲後跳」，短線雖陷入回檔，但研判最多再回檔約200點，近期觀察16,200點附近略有支撐意味，雖然外資持續提款，然高股息ETF帶動的投信被動式買盤，將有助大盤抵禦外資大賣壓力，帶來反彈契機、有望向上挑戰17,500點，近期回檔將是投資人良好布局點。

今年來美股領漲，帶動其他國際市場同步掀起多頭行情，瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平分析，根據歷年來美股平均統計，若前七月大漲15％以上，年底前續漲機率高，研判美股第四季仍可期，本波拉回是提供市場期待已久的買點、而非賣點，全球股市也可望跟著有所表現。

展望後市，劉博玄認為，美國公債殖利率、美元指數則是「兩大關鍵風向球」，美國10年期公債殖利率一度衝上4.57％，攀升的殖利率對股市勢必形成壓力，而美元指數走升也將使外資熱錢持續撤出，現階段須先靜待公債殖利率回落。

選股方面，電子業庫存漸回歸相對健康水位，但無奈需求不振，現階段資金仍會持續追捧具有吸引力的題材股，類股「強者恆強」狀況可能延續，看好ASIC、散熱、PCB及CCL等AI族群，以及政策作多的軍工航太股，高股息也是另一大焦點題材。