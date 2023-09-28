美債殖利率攀升壓抑股債表現 選股不選市

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盤勢觀察：美國民主、共和兩黨爭議不斷，挑起美政府關門的憂疑，三大信評機構中唯一仍維持美債評價AAA的穆迪因而對外表示，美國政府財政問題恐造成信用評估的負面影響，再加以上周的聯準會利率決策會議雖維持目標利率區間5.25％～5.5％，但年底升息1碼的憂疑未除，皆使資金面的壓力再度升溫。

觀察FedWatch升息機率估計雖今年再升1碼的機率未明顯拉升，惟估計可能降息的期間落在2024年下半年，在官員鷹派言論揮之不去，與市場對於高利環境的持續期間恐高於預期下，無風險利率定錨的美10年期公債殖利率，自8月底的4.111％一路走高至9/27來到4.507％的高位，除了美股與美債受累外，影響更外溢到國際市場。

盤勢分析：由周K線看，大盤在9月上旬試圖向17,000點發動挑戰，不過在美聯準會會議後市場保守情緒升溫，上周周K線因此收黑，多方失守月、季，及半年線，且月與季線形成反壓，技術指標5周KD亦呈現交叉向下，壓抑多方表現，所幸下方幸有半年線與頸線的支撐，估計大盤在年線與半年線呈現震盪整理的機率偏高。

籌碼面觀察9月14～27日上市三大法人買賣超，外資共賣超1,058億元、自營商自行買賣賣超89億元，僅投信逆勢買超299億元，然推測投信買超與投資人積極投入被動型投資很大關連性，另自營商避險部位大幅賣超400億元，近期法人整體賣多買少且動向分歧，限制大盤向上發展的動能。

就大盤技術面與籌碼面的觀察，雖有被動型基金規模擴大支撐特定個股表現，不過大盤呈現震盪整理，法人籌碼保守，因此以個別族群或個別股表現機率高，操作上應以擇股不擇市為主。

投資建議：產業面觀察，在記憶體族群的部分報價谷底將見或已見，再加上NAND Flash廠商有醞釀漲價的聲音，將有助記憶體族群的營運，同時觀察族群內的廠商如南亞科、威剛、群聯等公司的8月營收月增率都有翻正，年增率的衰退幅度皆有縮減現象，後續可追蹤族群營運表現。

依中國大陸乘聯會所公告的8月廣義乘用車銷售較去年同期成長5.4％，由7月的負值翻正，中國大陸車市有轉折向上的可能，加上其官方與民間持續車輛推廣活動，皆有助車輛銷售的增溫，有助國內零組件廠商的營運，如抬頭影示器的怡利電與端子的胡連等8月營收皆呈現月增與年增，後續表現值得留意。

隨著美債殖利率攀升，長存續期間金融商品面臨較大的壓力，以近10日價格表現觀察，確有短天期美債ETF價格表現優於長天期美債ETF現象，後續聯準會仍有升息一碼的疑慮下，焦點應罝於短存續期商品或縮短交易週期應是短線上較合適的操作方向。