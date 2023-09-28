帆宣全球開花 2025迎大成長

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帆宣董事長高新明談話重點

無塵室與機電系統整合工程服務廠帆宣（6196）董事長高新明27日表示，台灣科技產業因應地緣政治近幾年快速進行全球化布局，該公司也快速布局全球回應客戶需求，目前在美國、日本、馬來西亞、德國及越南都已先後設立子公司，也接獲訂單，高新明說，泰國也非去不可，雖然產業目前回升力道仍弱，但高新明指出，2023、2024年仍可望小幅成長，2025則將迎來另一波顯著成長力道。

高新明為台灣女董事協會理事長，27日台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所再度攜手，舉行「接軌全球永續共好 2023剛柔並濟大未來」論壇，全台灣超過250位手握上市企業億萬市值之女董，於會中進行交流也針對全球地緣政治的影響及因應進行討論。

高新明會後受訪時表示，地緣政治下，企業全球化布局真的非常重要，以帆宣而言，受到台灣半導體產業走向全球化的帶動，目前帆宣在美國、日本、德國、荷蘭、越南都已先後設立子公司，目前透過全球化布局，帆宣接單也已遍布全球主要供應鏈發展國家。

高新明表示，帆宣2019就前往美國，但前二年將子公司由威斯康辛州移到亞歷桑那州、日本則在熊本，此外，她指出，泰國目前產業設廠也相當積極，主要是PCB、汽車供應鏈陸續進駐，但仍以高科技產業為主，她透露，泰國非去不可，接下來也將在泰國設立子公司。

另外高新明也表示，北越的生產聚落也已成形，目前台資企業包括啟碁、和碩及佳世達等指標大廠都以前往，而南越則以IC設計公司為主，帆宣非常看好未來越南的產業前景，目前帆宣正在評估在越南建廠，就近供應客戶相關需求。

對於2023年營運展望，帆宣累計至前八個月營收361.41億元，仍較2022年同期成長16.05％，高新明表示，希望2023年營運能達成內部小幅成長目標。

至於產業市況，高新明則是指出，目前回升的力道和步調是緩慢的，對2024年半導體及其他產業而言，2024年全年會回升，但2024年上半年仍是相對保守看待，可能到第二季才會有較明顯回升訊號，帆宣2024年營運也仍持續正向，2025年才會迎向較大幅成長表現。