富世達股價 直逼母公司奇鋐

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隨著陸資品牌折疊手機新機連發，富世達（6805）下半年業績具想像空間，在轉上市前，富世達在興櫃的股價重返300元整數大關，股價追上母公司奇鋐（3017），以27日收盤價計算，雙方僅差14.5元，在富世達股價連番上漲之下，奇鋐持股市值大增。

富世達自9月12日接獲大陸證監會回復，暫不納入境外上市審案管理範圍，被市場解讀為上市案解套，重啟掛牌相關流程激勵富世達股價狂飆大漲，興櫃股票沒有漲跌幅限制，27日富世達勁揚5.05％，成交量1,155張，在興櫃的交投熱絡，終場收在306.5元，強勢站穩300元整數大關，與母公司奇鋐收盤價321元相較，股價差距僅咫尺之遙。

富世達於2023年5月5日通過證交所上市審議，以三個月內掛牌且可以延長一次的時間推算，富世達最遲必須在11月初以前完成掛牌程序。

根據市調機構的預估，陸資品牌廠2023年折疊手機出貨量上看250萬支，全球市占率約14％，雖然低於三星的1,250萬支、68％市占率，但因為基期低，2025年仍可望高角度成長。

而隨著折疊軸承良率拉高、進一步降低成本，陸、韓各大手機品牌廠對於折疊手機的態度已經從秀技術肌肉，進入大量商品化的階段，上游折疊軸承供應鏈可望雨露均霑。