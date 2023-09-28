光聖 北美CSP客戶出貨看增

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光通訊大廠光聖（6442）成功切入北美大型雲端客戶（CSP），出貨光纜交接箱，隨著客戶拉貨加速，帶動光聖近三年在數據中心業務穩健成長，預期2024年營收及毛利率雙雙看增。

光聖27日舉行法說會，發言人莊國安指出，公司產品主力是光纖到府，就三大產品線來看，被動元件表現最為穩健，光聖交貨給CSP大廠的產品，是數據中心至關重要的元件－光纜交接箱。

所謂光纜交接箱，是光纖接入網中主幹光纜與配線光纜節點處的接口設備，可以實現光纖的熔接、終端、存儲及調度等功能。

他指出，北美CSP客戶與該公司已往來五至六年，2021年為該公司帶來4億元營收，2022年貢獻8.4億元，2023年估計也持續成長，主要是受惠美國大基建需求，未來三至五年仍有持續的需求可以期待。

隨著數據速度從1Gbps持續提高到400Gbps，並制定了1.6太比特的路線圖，光纖在數據中心和大型企業IT設施中，變得愈來愈重要。

莊國安認為，未來北美CSP客戶營收占比，將有望逐年拉升，進一步成為挹助該公司毛利率的主力。

至於在另外兩大產品部分，莊國安指出，光通訊主動元件產品目前仍在去化庫存中，有待明年動能將回升。在連接器方面，該公司正努力增加電子類應用，優化產品組合，也有成長機會。

整體來看，三大產品線同步轉強，營收將重回成長，年增率挑戰雙位數百分比，毛利率也有望持續拉升。