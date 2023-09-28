富爾特 今年獲利拚超越去年

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富爾特（6136）受惠於疫後旅遊市場增溫，帶動出入境行動預付卡代售業務快速成長，2023年整體獲利將較2022年成長。

富爾特27日舉行法說會，財務長鄭正川表示，該公司主要業務包括通信服務、電影代售平台ez訂、IoT物聯網三大事業部門。2023年整體營運展望樂觀，主要受惠於疫情消退，戶外生活娛樂重新恢復，帶動富爾特通信、訂票平台營收成長。

其中，通信服務主要代銷中華電信行動預付卡，受到2018年電信三雄力推499低價資費影響，富爾特來自代銷行動預付卡的營收備受衝擊，緊接著疫情爆發，全球觀光旅遊市場大幅縮減，預付卡業務大幅萎縮，所幸2023年開春後，全球疫情逐漸消退，旅遊市場增溫，帶動行動預付卡營收快速回溫，目前富爾特提供可漫遊14個國家的行動預付卡。

鄭正川指出，上半年來自通信營收占比達56％，IoT業務營收占比約30％，IoT事業目前仍銷售半導體晶片，然2023年受到全球半導體事業去化庫存影響，富爾特的IoT業績下滑，但高毛利的通信營收成長，代售平台ez訂也在疫後重返成長曲線，上半年訂票會員相較2022年同期大幅提升82.2％，整體而言，富爾特2023年獲利將優於2022年。

展望未來，富爾特將持續新增全台首輪合作影城、強化電影產業圈上游策略合作。