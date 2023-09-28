鈊象獲歐洲博弈執照 Q4將貢獻營收

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遊戲類股獲利王鈊象（3293）9月上旬拿到歐洲博弈執照，可在歐洲十國，將內容、遊戲等產品，授權給當地代理商，目前已有20款遊戲已獲通過，預計歐洲市場可望於第四季開始貢獻營收。在歐洲新市場的挹注下，第四季及2023年可創營收新高。

鈊象董事長李柯柱表示，2023年全年營收成長率預估，大約與1～8月份相當，網路遊戲持續成長，占比約94％，商用機台也有不錯的表現，整體而言，「2023年可以交出好成績」。

鈊象目前營收成長動能，來自於東南亞市場及商用機台。東南亞市場目前已推出上百款遊戲，營收已衝第一名，占比約28％。而商用機台在第三季開始受惠於大陸市場疫後的娛樂場所活躍，加上新款產品「閃電摩托」反應熱絡，看好大陸市場下半年需求回溫。

展望第四季，鈊象9月上旬正式取得歐洲馬爾他MGA所核發的博弈執照，該執照可以經營除了英國、羅馬尼亞、比利時及瑞士之外的歐洲十個國家。目前產品以電子類的產品，如老虎機等類型產品主。

海外市場除了美國、東南亞，及即將上線的歐洲市場，另也已默默布局中南美洲二年，但目前營收占比尚小。美國授權平台則是與2022年表現相當。為補足英國及羅馬尼亞等市場不足，正申請歐洲三張執照，另外，加拿大地區也申請執照當中。海外布局多元且積極。

展望2024年，李柯柱表示，2023年基期已高，成長力道方面，鈊象認為仍以穩定，以及擴大經營區域為主。

鈊象電子1～8月營收91.78億元，較2022年同期增加13.99億元，年增18％，稅前盈餘較2022年同期增加8.8億元，年增21％。每股稅前盈餘為36.63元，年增21％。在營收方面，網路遊戲營收成長18％，商用遊戲機營收年增15％。上半年每股稅後純益22.05元，該公司表示，2023年可穩賺四個股本，法人則是樂觀預期EPS可望逾44元。