前往主要內容
工商時報LOGO

迎廣 利多拉抬帶量長紅

迎廣日線圖
迎廣日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎廣（6117）股價經過整理之下，隨著AI概念股在長假前漲勢再起，市場押寶迎廣9月營收表現，激勵迎廣27日漲停收市，漲停板價位34.85元，一舉突破月線反壓區，日K拉出長紅K棒。

迎廣8月營收達2.47億元，重返年月雙增走勢，月增21.7％、年增20.1％，為2020年6月以來新高紀錄，隨著伺服器出貨逐步拉升，迎廣日前在法說會上表示，年底前伺服器出貨比重可望超越50％，可望進一步改善毛利率，在單季財報有望轉虧為盈的聯想之下，迎廣波段高點一度觸及39.7元價位。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美10年債殖利率16年新高 台灣「這類ETF」成重災區

  2. 外資連8砍這檔傳產龍頭 00929登買超冠軍

  3. 中鋼股價破底 法人點出營運一關鍵

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。