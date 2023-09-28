迎廣 利多拉抬帶量長紅

迎廣（6117）股價經過整理之下，隨著AI概念股在長假前漲勢再起，市場押寶迎廣9月營收表現，激勵迎廣27日漲停收市，漲停板價位34.85元，一舉突破月線反壓區，日K拉出長紅K棒。
迎廣8月營收達2.47億元，重返年月雙增走勢，月增21.7％、年增20.1％，為2020年6月以來新高紀錄，隨著伺服器出貨逐步拉升，迎廣日前在法說會上表示，年底前伺服器出貨比重可望超越50％，可望進一步改善毛利率，在單季財報有望轉虧為盈的聯想之下，迎廣波段高點一度觸及39.7元價位。
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迎廣（6117）股價經過整理之下，隨著AI概念股在長假前漲勢再起，市場押寶迎廣9月營收表現，激勵迎廣27日漲停收市，漲停板價位34.85元，一舉突破月線反壓區，日K拉出長紅K棒。
迎廣8月營收達2.47億元，重返年月雙增走勢，月增21.7％、年增20.1％，為2020年6月以來新高紀錄，隨著伺服器出貨逐步拉升，迎廣日前在法說會上表示，年底前伺服器出貨比重可望超越50％，可望進一步改善毛利率，在單季財報有望轉虧為盈的聯想之下，迎廣波段高點一度觸及39.7元價位。
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