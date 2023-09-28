車用零組件 掀海外設廠潮

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近期新設海外廠的汽車零件廠

美中貿易戰致地緣政治變化，汽車零件廠產線板塊位移！AM（售後維修）汽車水箱零件廠吉茂（1587）27日法說會表示，墨西哥新廠投產倒數，將於第四季進行設備進駐與調機試產，並於明年第一季小批量量產，第二季起對外開始接單，看好明年業績成長動能，銷量將成長20％。

事實上，除吉茂去年即啟動墨西哥廠設廠，汽車零件廠感受到地緣政治壓力下，紛紛展開產線布局重整評估，汽車傳動系統零件廠和大（1536）拍板新墨西哥設廠，第一階段前後期投資將達30億元；世德（2066）也敲定將以合資方式進軍美國；AM車燈廠堤維西（1522）也以3.5億元代價買下底特律既有廠房，將伺機搶攻當地車廠OEM（原廠代工）訂單，只等接單確立就啟動設備進駐。

不同於上述業者主要瞄準北美市場需求，汽車傳動零件廠倉佑（1568）則是轉向馬來西亞設立新廠，且在此之前，由於對大陸市場看法傾向較不樂觀的情況下，直接在5月底通過結束大陸產線，出售無錫倉佑100％股權。

墨西哥新廠可說是吉茂今年度重點工作，吉茂董事長劉彥狄親赴墨西哥坐鎮緊盯，預計明年第一季小批量量產後，第二季就可開始接單，第一階段年產能貢獻預計25萬顆水箱。

吉茂表示，集團台灣廠及南京廠水箱年產能各約110萬顆，墨西哥新廠明年達25萬顆，後續最大產能可提升至60萬顆，將視市場需求隨時調整。

吉茂指出，今年以來受到客戶調節的庫存，及同業價格競爭影響下，前八月營收14.71億元、年減17.45％，累計上半年稅後純益0.26億元，每股純益0.39元。

吉茂進一步說明，今年在船運問題舒緩及美元融借資金成本高漲下，客戶對庫存備量水準進行檢討，調降下單採購數量。此外，由於市場整體訂單量不足，及美元兌人民幣匯率處於高點，大陸同業採價格競爭方式獲取訂單下，造成公司今年營收及毛利率均有所下滑。

隨著客戶近期庫存水位調整漸達尾聲，吉茂認為，第四季營收應可逐步朝向正成長邁進，至少將維持持平，明年則在墨西哥廠正式投產後，預計將可有明顯的回升，看好在銷量可望呈現20％成長挹注下，營收也將較今年成長。