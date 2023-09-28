大亞衝儲能、太陽能 有野心

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大亞近年財報

大亞（1609）董事長沈尚弘27日表示，大亞集團以能源及新創兩事業為主，今年新創事業獲利較高，希望未來太陽能、儲能等能源事業獲利占大亞能源鏈事業的比重從目前的3成提升至5成。

沈尚弘27日親自前往台南，主持旗下志光能源漁電共生太陽能光電第一期建置容量85MW示範案場啟用儀式，大亞副董事長沈尚邦、總經理沈尚宜、執行副總經理沈尚道等四位二代堂兄弟全到齊，沈尚弘兒子、大亞集團企業發展及策略規劃處總經理沈冠廷也悄悄現身。

大亞全台有68座屋頂型及地面型太陽能光電廠，目前總建置容量212MW，加上學甲光儲合一案場建置容量30MW，中台灣漁電共生建置容量185MW，2026年太陽能光電廠累積建置容量倍增至500MW。去年底拿到經濟部能源局光儲合一標案，儲能系統建置容量23.3MW，預計11月並聯至台電，2025年儲能系統建置目標為100MW。

大亞2021年3月斥資9億多元，向大同收購志光能源台南七股漁電共生太陽能電廠案場，第一期建置容量85MW，已於去年11月掛表，今年7月正式取得電業執照，第二期建置容量35MW案場已提出申請，受行政流程影響，將延後至明年下半年完成建置且掛表。

沈尚弘表示，大亞集團以能源及新創兩事業為主，過去12至18個月，大亞集團新創事業投資金額至少5億元，如果正崴集團旗下九崴電力獲准興建天然氣廠，大亞集團會投資九崴。今年處分新創事業投資的保瑞及穎崴等檔股票獲利，新創事業獲利較高。太陽能及儲能系統等能源事業營收金額其實很低，目前獲利占能源鏈事業3成，未來將逐步增至5成，可承受景氣變動風險。