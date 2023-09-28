瑞智Q3營收 可望優於去年同期

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瑞智（4532）樂觀第三季營運可望淡季不淡，優於去年同期，全年壓縮機銷售挑戰1,600萬台。瑞智總經理馮明法27日在法說會宣布，瑞智加速產品迭代，穩步擴大市占率，積極拓展印度、拉美及非洲等新興國家市場，並將台灣熱泵熱水器銷大陸及歐洲市場。

瑞智副總經理兼發言人柯志成表示，瑞智儘管第二季銷售量、營收下滑，但因有效降低物流採購成本，透過生產自動化及合理化，毛利率反而從去年同期的12.63％提升至14.23％，但囿於匯兌收益比去年同期減少5,000萬元，導致上半年EPS由去年同期的0.83元降為0.74元。

柯志成指稱，天氣炎熱，大陸空調業者7、8月回補壓縮機庫存，9月銷售可望突破100萬台，預期第三季營收及銷售有機會淡季不淡，優於去年同期。瑞智目前內外銷接單不會太長，訂單能見度大約一～二個月，第四季情勢還不明朗。

馮明法分析，各國高通膨狀況雖已逐步下降，全球央行為避免通膨捲土重來，預計貨幣政策緊縮及高利率仍將維持一定時間，持續衝擊房地產市場。大陸推出刺激經濟的消費補貼政策、貨幣及財政寬鬆政策，且房地產、金融等不安因素持續浮現，復甦力道需持續觀察。

馮明法表示，瑞智未來營運五大發展方向，一、加速產品迭代，穩步擴大市占率。二、掌握新興國家發展契機，拓展印度、拉美及非洲市場。三、以台灣熱泵熱水器終端市場營運實績為基礎，拓展大陸及歐洲市場。四、增加研發投入，強化中長期技術儲備。五、評估及規劃到印度、北非的埃及設壓縮機海外生產基地的可能性。