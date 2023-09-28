保全雙雄攜AI 搶家庭照護財

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保全雙雄營運近況

台灣即將步入高齡化社會，健康照護長照產業市場潛力無窮，保全雙雄中保科（9917）、新保（9925）積極爭取商機，以科技AI搶攻健康照護市場。中保科以日照中心、公共托老與縣市政府合作，預期每年營運都會以二位數成長；新保則透過集團醫療長照、異業合作推出「全齡照護」擴大市場，預估未來五年每年可增加數百名新客群。

中保科集團已利用科技保全結合人工智慧的各項服務，針對銀髮市場推出科技照護。中保科指出，看好長照服務前景，配合政府長照2.0政策，已與新北市政府合作成立「桃園市觀音區公設民營日間照顧中心」及「新北市泰山中保公共托老中心」，配合台灣長照服務制度推動，中保科也整合集團資源，導入中保無限＋智慧化系統，人臉體溫辨識系統 提高中心進出安全係數，室內環境感測系統保障空氣品質與溫度調節，廁所滯留過久警示監控，以及跌倒感應系統與緊急按鈕讓緊急狀況 得以快速妥善處置。

台北市第一家老幼共學的芝山日照，也是中保科集團主持，這是一間以校園生活風格，讓來到中心的長輩充滿回憶體驗又享有賦能的環境。中保科統計，配合政府協助照顧全台獨居老人，累計已達1.5萬人。

面對銀髮世代的浪潮，高齡少子化問題日漸嚴重，新保則推「全齡照護」，內容包括Care U雲端居家照護服務、AI智慧影像防護、行動跌倒偵測、TEQOYA負離子空氣淨化機等多項智慧照顧。

近三年，新保智慧照護的客戶每年都以數百名增加，累計客戶比高達41.8％。