中華車 重新收復5日線

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中華車（2204）受惠MG品牌車銷售優於預期，年底前又有大改款新車ZINGER搶市，27日股價穩步走揚，收98.7元，上漲3.03％，重新收復5日線，三大法人聯手轉賣為買，合計買超1,270張。

隨著MG品牌銷售超預期助攻業績，中華車上半年每股純益5.55元，創同期高；MG ZS新車發表後，原設定單月銷量500輛，訂單不到一個月也已突破1,000張，ZINGER大改款新車喊出年底前銷售2,000輛高目標，為滿足市場需求，持續優化產能，今年業績看好，法人看好全年可賺一個資本額。