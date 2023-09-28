前往主要內容
工商時報LOGO

中華車 重新收復5日線

中華車日線圖
中華車日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華車（2204）受惠MG品牌車銷售優於預期，年底前又有大改款新車ZINGER搶市，27日股價穩步走揚，收98.7元，上漲3.03％，重新收復5日線，三大法人聯手轉賣為買，合計買超1,270張。

隨著MG品牌銷售超預期助攻業績，中華車上半年每股純益5.55元，創同期高；MG ZS新車發表後，原設定單月銷量500輛，訂單不到一個月也已突破1,000張，ZINGER大改款新車喊出年底前銷售2,000輛高目標，為滿足市場需求，持續優化產能，今年業績看好，法人看好全年可賺一個資本額。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美10年債殖利率16年新高 台灣「這類ETF」成重災區

  2. 中鋼股價破底 法人點出營運一關鍵

  3. 外資連8砍這檔傳產龍頭 00929登買超冠軍

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。