基泰 周KD黃金交叉向上

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基泰（2538）在董事會通過授權子公司處分「基泰忠孝」大樓資產的題材下，27日價量齊揚，周KD進入黃金交叉向上，以14.4元收紅，漲幅3.6％，成交量1.21萬張。

北市「基泰建中」剛拿到使照，將為第四季主力業績；上半年每股稅後純益1.5元，「基泰大直」災損案至少3億元，預估影響EPS約0.5元～0.6元，其中對今年每股稅後純益影響約0.1元～0.2元。若「基泰忠孝」大樓處分若順利，將依會計原則認列子公司君匯及京匯的處分利益。