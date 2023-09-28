翔耀實業聯姻銘旺科 Q4交割

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翔耀近五季營收

翔耀實業（2438）、銘旺科（2429）27日宣布，翔耀旗下子公司勁耘科技將以每股8.2元，現金收購銘旺科子公司嵩達光電57.8％股權，總交易金額達1.12億元，翔耀預期嵩達光電的整併效益可望在明、後年展現，雙方於第四季完成交割之後，勁耘科技將與嵩達光電合併報表。

根據嵩達光電官網登記的資料，該公司資本額達2.38億元，主力產品為觸控面板及觸控控制器，年營收約3億元，若整併順利，未來不排除獨立IPO。

翔耀實業及銘旺科管理階層27日出席重訊記者會，宣布翔耀子公司勁耘科技將以每股8.2元，現金收購銘旺科旗下子公司嵩達光電57.8％股權，總交易金額達1.12億元，預定於112年12月30日為交割日。

翔耀實業表示，勁耘科技為重要子公司，取得嵩達光電股權之後，將可整合面板上中游零件組產業資源，增加行業競爭力，多元化營收來源，拓展營收動能。勁耘科技委請二家鑑價公司進行專業評估，並委由鼎爍會計師事務所出具勁耘購買嵩達光電股權價值合理性複合意見書評估公允之合理價格，顯示嵩達光電每股之公允價值區間為7.77元至13.17元，此次交易價格尚稱合理。

銘旺科取得1.12億元後，除充實營運資金、改善財務結構外，因太陽能光電市場可望持續成長，公司將致力於產業轉型，強化綠能科技，發展再生能源產業。

銘旺科處分嵩達光電股權之後，預計處分利益達5,666萬元（以112年8月31日帳面金額計算，實際以會計師查核數為主）。

翔耀今年上半年營收約5,900萬元，稅後淨損1,400萬元，每股稅後淨損0.23元；而銘旺科今年上半年營收約3億元，稅後淨損3,000萬元，每股稅後淨損0.68元，二家公司將在28日復牌。