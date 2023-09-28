金融講座觀後感徵文 開跑

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為提升金融知識普及成效，臺灣證券交易所自即日起至11月25日止，推出「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動，分享心得就有機會獲得500元超商禮券。

基於健全年輕人投資風險觀念，證交所持續於全國大專院校辦理金融教育系列校園講座，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，並將精采講座內容錄製成實況講座宣導影片。

證交所指出，歡迎全國各大專院校學生觀看講座錄製影片，於活動專用網頁提供150～200字心得分享。將選出具有深刻學習收穫、文筆生動流暢的心得，共計50名，可獲得超商電子商品券500元，並將其心得刊登於「宅在家學習網」。

同時，證交所也從符合上述條件，但未獲選之參加者中，另抽出100名幸運獎，可獲得超商電子商品券200元。

證交所辦理前進校園系列專題講座，涵蓋了國立、私立及科技大學等不同屬性學校。

今年度已辦理金門大學場，有金管會證期局局長張振山主講「認識投資風險 掌握市場新趨勢」，及證交所市場推廣部經理陳欣昌主講「臺灣資本市場與ESG永續發展」。而輔仁大學場，則由非凡商業主播王嬿婷主講「投資理財與市場風險」，三場實體講座全程數位化，實況錄影置於「宅在家學習網」。

證交所表示，進入股票市場前，了解商品特性及交易制度，做好風險控管才是長久投資及交易之道，為持續協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

證交所辦理系列實體校園講座，並於即日起至11月25日止，舉辦「實體講座線上影片觀後心得徵文」有獎活動。有興趣的學生，可直接進入證交所「瘋存股想入市 宅在學習網」（https://shl.twse.com.tw/）活動專用網頁分享心得，除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識，還有機會獲得超商禮券，好康連連。