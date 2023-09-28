WIW論壇 櫃買10/6登場

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櫃買中心與證券期貨周邊單位等共十個機構，共同舉辦「2023世界投資者周聯合論壇」，其中，10月6日上午的論壇是由櫃買中心負責規劃，安排三場專題演講及一場專家座談，活動內容精采可期，櫃買中心表示，本次活動全程免費，歡迎投資人踴躍報名參加。

此為櫃買中心響應國際證券管理機構組織（IOSCO）主導策劃之世界投資者周（World Investor Week, WIW）活動，將自10月2日起至6日於台灣金融研訓院菁業堂盛大舉行。

為順應國際永續發展債券市場之發展趨勢，並配合政府永續金融政策的推動，櫃買中心逐步推動及完善我國永續發展債券市場，透過發展多樣化的金融商品來引領企業投入永續發展，包括持續推出各類型的永續發展債券，以建構多元及便捷的籌資與投資平台。

同時，藉由發展包括上櫃ESG 30指數、特選上櫃ESG龍頭報酬指數及TPEx FactSet氣候韌性系列指數等，各種不同主題的永續指數及相關商品，盼能引起發行人及投資人之共鳴。

櫃買中心指出，本次論壇講師陣容堅強，包含中華經濟研究院院長葉俊顯、台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇、國泰投信董事長張錫、國際資本市場協會（ICMA）常務董事暨亞太地區負責人Mr. Mushtaq Kapasi，及渣打國際商業銀行總經理Mr.Ian Anderson等。

並以「永續投融資新視野」為主軸，就股票、債券、ETF等多面向，分享ESG如何在永續發展發揮關鍵影響力，以及投資人如何將ESG納入投融資決策等議題，共同探討櫃買市場永續投融資的機會與潛力，相信能為投資人帶來兼具國際化與在地化角度的永續新觀點。

本次論壇活動將以實體及線上直播方式同步舉辦，並全程提供中、英文翻譯，活動詳情可見專屬網站：（https://wiwforums.tw/）。