台指期 法人空單加碼

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金管會呼籲投資人要對台股基本面有信心，加上美國可望達成協議避免10月關門，台股加權指數27日開低震盪終場以小漲0.21％收16,310點，台指期小漲6點收16,311點，期現貨正價差0.64點。法人認為，目前指數進入盤整打底階段，在突破半年線反壓之前，短線建議先保守看待。 權值股昨日漲跌互見，台積電（2330）開低走高，終場上漲0.58％收522元，聯發科以平盤737元作收，而中鋼釋出今年營運恐面臨建廠以來最大挑戰，衝擊股價下挫2.3％，連帶鋼鐵族群表現不振，所幸在電子股撐盤下指數收紅。

台指期則呈現開低走高格局，盤中震幅並不大，高低點落差僅僅只有百點，午盤過後在買盤點火下，指數由黑翻紅，終場以小紅K棒作收。

籌碼動向上，現貨部分，三大法人賣超47.37億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,014口至5,770口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,133口至8,249口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少141口至8,134口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值由0.87降至0.82。VIX指數上漲0.71至14.63，整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨指出，台股盤中多次試圖反攻，但仍遭反壓至平盤狹幅震盪，源於近期的利空消息還尚待消化，再加上隨著中秋連假將至，觀望情緒升溫，買盤追價意願相對弱勢，預期短線仍不排除多次回測前波低點尋求支撐。

群益期貨指出，外資期現貨同步賣超，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面台股量縮格局不變，目前在台股9月21日空方缺口不過下，短線反彈仍可以選擇權方式操作。