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目前台股所有均線呈現空頭排列走勢，短期內可能測試16,000點的整數關卡，行情可能在此區間以盤代跌，可考慮使用臺灣期貨交易所發行的臺灣永續期貨和美國標普500指數期貨來逐步布局，但同時應注意波動加劇的風險。

近日受到多重因素影響，美股市場表現動盪，引發投資者對未來的高度擔憂，恐慌指數VIX暴漲至5月底以來的最高，顯示出市場不穩定和投資者不安全感增加

小道瓊指數期貨近期下跌趨勢明顯，從技術面觀察，近期受到美國聯準會（Fed）貨幣政策影響下，指數拉回修正，並跌破短、中期均線，且造成短、中期均線下彎，短線上形成偏空走勢，目前指數來到前波支撐區附近整理，後續若能守穩支撐區及半年線，盤勢將有機會止跌回穩。

標普500指數也出現下滑，跌至近三個月的低點，同時，美國10年期公債殖利率上升至4.55％，這是自2007年以來的接近最高水平，這一趨勢可能預示著未來更高的融資成本，對企業和消費者來說都不是好消息。

對於利率的未來走向，Fed表示，政策利率在明年底之前可能會維持在5％以上。令本來期待降息的市場感到意外，消費者信心也因此受到打擊，最新的消費者信心指數低於市場預期。

總體來說，美股市場目前充滿不確定性和風險，無論是經濟基本面還是外部政治因素，都使得市場變得尤為複雜。在這樣的環境下，應做好充分的風險評估和資產配置，以應對可能出現的各種不穩定因素。（華南期貨顧問部提供，黎宣佑整理）