投顧挺 元太、欣興權證熱

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台股迎中秋連續假期，市場交易氣氛相對清淡，惟投顧研究機構對基本面有優勢的電子指標股，看法持續正面，中信投顧維持對元太（8069）「增加持股」投資評等；永豐投顧則看好欣興（3037）後市，給予「買進」投資評等，假期後資金歸隊有望端出好表現。

中信投顧所做供應鏈調查顯示，因配合終端客戶需要，電子紙業界調整驅動IC功能與價格，使其更符合市場需求，導致電子貨架標籤（ESL）由三色升級為四色時程延後，元太因而在先前第二季法說會時表示因驅動IC開發時程因素，下修2023全年展望。

中信投顧指出，驅動IC改版目前並無技術瓶頸，在最常見的2～3吋ESL，已有數家驅動IC廠商完成開發並驗證中，預期驅動IC問題如元太所述，可望於第四季解決。

歐洲智慧零售系統整合商SES-imagotag於4月與美國最大超級市場業者Walmart簽署合作協議，預計於未來12～18個月在旗下500間門市進行第一階段導入，並將使用6,000萬片ESL。

中信投顧指出，供應鏈調查顯示，目前元太與產業鏈業者按照上述時程生產；預期Walmart產生之示範效用，將使更多業者有意願與壓力導入採用ESL之智慧零售系統。單單是美國，Walmart的ESL需求數可能達5億～6億片。

欣興7、8月營收達成率67.8％，略優於預期，其中，ABF在庫存調整延續，產能利用率維持60％低檔水準，HDI則在美系客戶進入拉貨旺季下，帶動產能利用率攀升至80％～90％水準。

永豐投顧則針對欣興指出，欣興於Eagle Stream市占率不如預期，因而下修第四季營運預期。所幸，2024年在相關滲透率提升至40％～45％帶動下，ABF將於2024年第三季重回供給吃緊，長線光復廠潛在AI伺服器用ABF貢獻下，整體營運向上態勢不變。