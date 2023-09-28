技嘉、台光電 AI需求看增

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由於NVIDIA目前GPU仍處於供不應求狀況，預計H100 HGX 2023年第四季出貨量將季增25％～30％，而微軟維持2024年AI伺服器訂單展望，出貨量將較2023年翻倍，隨著AI伺服器需求逐步放量，有利技嘉（2376）、台光電（2383）等供應鏈業績向上。

全球2024年AI應用支出預期將達到770億美元，且愈來愈多雲端服務供應商（CSP）業者投入。其中，在L40S部分，2023年下半年更有加單情況，從原本的500～600K增加至600～700K，技嘉9月會出800～900套，為8月的2.5倍，營運動能顯著增溫。

此外，技嘉近期取得GPU供給，8月補上需求，預估9月業績將續創新高，第三季營收有機會優於市場預期，另公司2023年伺服器營收將達280億～300億元，較2022年的200億元成長40％～50％，2024年將高度成長，預估持續50％以上，而AI伺服器則將占2023年伺服器營收25％～30％，2024年將更高。

台光電除原先手機產品具旺季效應外，公司在AI伺服器材料為CCL領導廠商，目前市場提供AI CCL材料分額將近60％。市場預估AI伺服器整體需求量增加，將足以抵銷傳統伺服器數量下滑，並能提供更好的毛利率表現。

此外，台光電也切入低軌衛星，預期第四季放量，增添營運助力。而長線來看，公司產品為大勢所趨，隨著AI伺服器產品出貨量持續增加，預料營收以及毛利率皆能有所改善。