台股基金布局 績優生勝算高

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今年台股一般股票型基金前十強

美國聯準會（Fed）9月對經濟預期明顯轉趨樂觀，加上核心PCE下調，「鴿中帶鷹」有所軟化，利率往上空間有限，有利股市多頭，短線雖震盪，但長線將回歸台股良好基本面，觀察台股基金績效有七檔逾6成報酬。

統計日盛新台商基金報酬率達80.65％，也是唯一超過8成台股基金，日盛MIT主流基金73.84％排名第二，日盛上選基金71.9％排第三，第四第五名的日盛台灣永續成長股息基金與野村高科技基金，也有68.48％與67.68％的報酬率。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，短線台股大盤因聯準會維持高利率環境、電子旺季不旺，及大陸經濟陷入困境等問題而表現震盪。但AI概念股、尤其AI Server供應鏈9月開始進入出貨旺季，基本面仍屬優異，加上明年預估美國升息結束後資金面與基本面的發展機會將優於今年，所以針對台股中長期投資機會仍樂觀且正面以待。觀盤重點以明年業績能見度較佳的標的為主軸。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，年底前AI伺服器出貨可望大幅成長，加上進入消費旺季，有望激勵消費動能，進而帶動回補庫存效應，讓台灣出口產業可望恢復成長動能，趁當前拉回震盪之際，逢低布局主流產業。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪認為，近期美股受到Fed立場偏鷹、美國聯邦政府再次無預算可用，面臨關門停業危機等負面消息衝擊，台股跟著跌破半年線，但中小型股為主的櫃買指數表現相對強，有利中小型股表現。第四季將進入傳統銷售旺季，及總統大選作多行情，配合明年上市櫃公司基本面成長力道加大，台股第一季前行情不看淡，近期大幅回檔提供良好買點。