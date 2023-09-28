權值股整理期 台股高息ETF攻守兼備

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台股ETF受益人數變化

台股上周修正，投資人趁勢低接台股ETF，多檔ETF受益人數仍持續快速增長。投信法人指出，下半年主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估，現階段龍頭股較能掌握產業輪動時台股的投資機會。

觀察今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及周邊設備業、資訊服務業、電子零組件業、電機機械業、汽車工業等，均優於台股加權股價指數上漲近2成，下半年主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，等權重會在固定的時間「再平衡」調整讓每一檔成分股的「權重都一樣」，權重超出的成份股部分賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局等權重配置。

中信成長高股息經理人張圭慧說明，成長高股息主要聚焦成長性的潛力產業，包括半導體、電子零組件、電腦及周邊設備及紡織纖維等產業，投資人可一次掌握潛力產業及個股的成長趨勢。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志認為，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長及股息收益。精準高息策略以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現，最重要的是選股邏輯要重視企業的獲利成長率。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成強調，成分股聚焦電子產業，選股兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘建議，可伺機進場台股，順應景氣循環調整投資策略。根據預估，台灣加權指數今年第四季每股營收年增率可望接近3成。

即使目前全球股市近期動盪不安，但預期台灣股市基本面仍穩健且持續成長，適合長線投資人逐漸進場布局。