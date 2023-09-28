明志科大 籌建電池人才培訓基地

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台灣電池協會一向積極推動、參與國內鋰電池產業升級與產業合作計畫，9月26日台灣電池協會舉辦「2023固態鋰電池材料技術發展研討會」，會中宣示攜手明志科大打造全台首座「能源電池產業人才及技術培育基地」的產業培訓大計。

26日台灣電池協會假竹北市喜來登大飯店舉辦「2023固態鋰電池材料技術發展研討會」，邀請協會理事、監事，也是知名電池界學者專家的明志科大綠色能源電池研究中心主任楊純誠博士及工研院材化所組長陳金銘博士，分別以「全固態鋰電池的目前發展及機會」、「固態電池技術與產業化應用挑戰」等固態電池議題與業界熱烈交流，研討會吸引上百位產業界人士熱烈參加。

明志科大環境資源學院院長簡文鎮26日全程參與研討會，他指出，明志科大獲教育部計畫補助，正籌建全台首座「能源電池產業人才及技術培育基地」，結合明志科大綠色能源電池研究中心共同投入資源與人才外，將整合產學研資源共同為台灣鋰電池產業競爭力奠基，預計明（113）年12月完成培訓基地建置。26日研討會，明志科大正式聘請台灣電池協會、工研院專家參與共襄盛舉。

簡文鎮說，未來培育基地規劃建置鈕扣及軟包型鋰電池技術人才相關實作教室，包含完整的材料合成場域、極片製備場域、電芯組裝場域、及電池材料與電化學性質之分析檢測場域，教學設備直接接軌目前電池產業界的生產製程與生產現場環境。

培育基地更將協同台灣電池協會、工研院、台科大、長庚大學、龍華科大、淡江大學、中原大學、國內其他學校及鋰電池相關企業，共同開授課程及合作研發鋰電池產業相關之實務技術，課程適合在學學生與在職人員，在專業師資教導下，學員可學習到完整涵蓋理論與實作兼具的各項課程，規劃21學分學程，力求縮短學用落差，培養進入產業服務所需專業能力與創新潛力。