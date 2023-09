2023台灣電路板國際展覽會 10/25登場

第24屆台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show 2023)與第18屆國際構裝暨電路板研討會(IMPACT 2023),將於10月25日至27日在台北南港展覽館一館盛大展開,今年TPCA持續推動「四展合一」,打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」,完整呈現電子製造業生態鏈,成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

TPCA Show 2023台灣電路板協會攜手與「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「台北光電展」聯展,期全方位提供完整的電子產業及電路板製程製造解決方案,為台灣電子產業提供一個「全球電子產業高階製造核心基地」。

TPCA(台灣電路板協會)表示,今年匯聚來自歐、美、日、韓、泰等超過450家全球電路板品牌及1,376個展位,各式主題環繞聚焦「載板與高階電路板製造本業區」、「智動化解決方案」、「SMT/電子組裝之智慧生產系統設備與材料」、「永續淨零/綠色科技專區」、「高質新材料、耗材與化學品」、「檢測設備與軟體」、「乾、溼製程設備」等面向,結合展會期間IMPACT、永續低碳、智慧製造等多場論壇,10月25日上午將於南港展覽一館四樓M區廣場舉辦開幕式,迎接疫後展會盛大榮景。

同期舉辦的「第18屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT),由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦,並以「IMPACT on the future of HPC, AI, and Metaverse」為主題,探討人工智慧、高效能運算、元宇宙等下世代應用下的封裝與電路板前瞻技術探討,擘劃異質整合、市場趨勢、內埋基板等特別論壇,成功邀集近230篇來自全球聚焦先進技術的研究發表,創下近年新高的學術發表能量,而連續3年舉辦IEEE-EPS論壇,邀請到日月光、聯發科、Cisco、應材、賓州州立大學及喬治亞理工學院等多位海內外封裝領菁英齊聚,探討時下最熱門的AI議題,3天共計29場論壇精采可期。

詳情可參考TPCA Show 2023官網:http://tw.tpcashow.com/、IMPACT 2023官網:http://www.impact.org.tw。