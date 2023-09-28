桃園企業聯合會7周年 續引領經濟

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桃園市長張善政21日晚間出席「桃園企業聯合會7周年慶暨會員大會」，張市長表示桃園的產業表現亮眼，其中絕大部分貢獻來自於桃園企業聯合會的成員及相關產業供應鏈，特別前來恭喜桃園企業聯合會成立7周年，期待未來繼續發揮領頭羊角色引領桃園經濟向前衝。

張善政說，桃園企業聯合會成立於2016年，協助匯集企業界聲音反映給市府或中央政府，更連結企業力量、傳承經驗，成為彼此互利互惠及資源整合的平台，未來市府計畫大力開拓智慧科技，期與桃園企業聯合會攜手合作，將智慧科技深化到桃園各產業，讓桃園產業進一步提升，9月21日適逢桃園企業聯合會7周年，其所捐助成立的「世外桃源文教公益基金會」，由執行長呂雅蕙代表基金會捐贈市價逾80萬元、共計909個多功能快煮鍋扶助弱勢。

張市長表示中秋佳節有許多公益團體捐贈米、麵等食材，但也有很多家庭缺乏烹煮食物家電，感謝世外桃源基金會長期熱心公益，市府後續將透過社會局安家實物銀行媒合發放給需要的家戶。

行政院副院長鄭文燦、立法委員張育美、萬美玲、市府經發局長張誠、社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、觀旅局長周柏吟、資科局長王智弘、衛生局長劉宜廉、桃園企業聯合會理事長陳進財、世外桃源文教公益基金會董事長賴文祥及各工商企業代表一同出席。