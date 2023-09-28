日股物美價廉 多頭大黑馬

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日經225指數表現

美國10年期公債殖利率再度升破4％，帶動日圓走弱。投信法人指出，從歷史經驗來看，日圓貶值趨勢往往帶動日股走強。日本貨幣寬鬆政策持續正是日股多頭行情的最佳催化劑，加上「內需消費起飛、企業獲利持續上調、治理改革成效漸顯」等利多簇擁，日股強勢躍升成全球股市黑馬。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日圓貶值使得國際旅客赴日觀光旅遊意願大增，更創造日股極佳的投資機會。根據數據統計，近五年日本匯率與股市的相關係數高達0.7，顯示當日圓貶值時，日股上漲機率高。且不但有助日本企業增加海外匯兌收益，也可使出口貨品具備價格競爭優勢。近兩年日圓貶值走勢，已加速日本製造業生產回流的腳步，也開啟日本經濟擴張的良性循環。

即便東證指數持續突破新高，評價面依舊相對美股便宜，目前日股本益比僅18倍，遠低於美股標普500指數的超過20倍，顯示日股價廉物美，後市持續看旺。因日本先進製造具有技術領先且股價淨值比相對便宜優勢，近期更受惠於日圓弱勢帶動獲利成長，進入貶值紅利期，利多題材不減，日股魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。

元大投信認為，日圓貶值帶動的企業獲利成長，及薪資上漲所帶動的消費提升，有效推動日本走出通縮陰影，現在已看到2023年薪資成長幅度創30年來新高，通膨增速也回到1990年代初期水準，更重要是日本央行也公開表示立場，若薪資繼續上漲且確認升息後仍可實現2％通膨目標，將考慮調整負利率政策，象徵日本重返經濟成長正循環箭在弦上，日股可望正向反應。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊強調，日企獲利率普遍持續改善、勞動供需及工資變化有利國內經濟成長，政府推動數位化轉型等技術革新，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素；大陸復甦動能疲弱，相關風險系數調整後報酬低及地緣政治風險考量，促使海外投資人將資金轉向日本及其他亞洲國家。