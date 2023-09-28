AI股非泡沫 拉回找買點

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全球AI股近期面臨漲多回檔壓力，市場開始出現將此波AI股的大漲與2000年科技泡沫類似的雜音，但法人認為，就評價面與基本面來看，AI股具有實際強勁基本面做後盾，與2000年科技泡沫大不相同，建議拉回找買點，以迎接中長線漲升行情。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪分析，AI股五家相關龍頭公司平均ROE高達55％，平均稅後純益率達31.6％，反觀2000年科技泡沫的五家相關龍頭公司平均ROE高達32.2％，平均稅後純益率達21％皆低於AI股。評價面來看，AI股五家相關龍頭公司普遍在23至35倍之間，但2000年科技泡沫的五家相關龍頭公司本益比少達35倍，高則高達220倍，遠遠超出現在的五家AI相關龍頭公司，顯示評價面仍在合理範圍。

王嘉豪指出，根據Next Move Strategy Consulting的數據，AI市場在未來十年將會有強勁的增長，產值預計將從1,000億美元，成長到將近1.8兆美元，比現在多了將近20倍的產值。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平表示，由於財報與經濟數據均優於預期，美股領漲帶動下，其他市場也掀起多頭行情。AI議題激勵美股今年漲勢凌厲，前七月上漲20％，根據歷史經驗，若美股前七月大漲15％以上，年底前的漲幅機率也會大幅提升；換言之，美股在第四季的表現仍值得期待。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，預期AI普及應用腳步將加速，AI長多趨勢明確，逢低布局主要投資標的仍以長期趨勢向上的AI產業為主，如AI/HPC、雲端受惠、IP/Design Service等。

至於電動車在不同市場的高滲透率，也有助於擴大新供應商的供應鏈，並提供更高利潤率的額外收入，部份車用和網通客戶走出庫存調整，稼動率回升，因此看好電動車，綠能等投資主題，建議可視己身風險承受度，逢低布局AI受惠股，抓準AI趨勢長線紅利機會，完整參與AI行情。