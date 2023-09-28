投資級債 進場甜蜜點到

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Q4債市投資建議及展望

經濟數據強勁，美國聯準會（Fed）再度放鷹，明年可能只會少量降息，美國10年期公債殖利率隨之走高，一度觸及4.5％，投資級百元報價更處於20年來低點，創金融海嘯以來最低，並提供一個進場甜蜜點，有利開始布局投資等級債基金。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，今年來投資等級債持續吸引資金進駐，顯示聯準會升息接近尾聲，資金開始陸續卡位，但現在投等債投資人持有的水位仍低於長期中位數水準，靜待聯準會利率時程更加明確之後，可望吸引更多資金流入，後市行情也相當可期。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，11月預估將是美國本輪升息循環尾聲，以投資等級債券目前債券殖利率水準5％左右的水準來評估，提供投資人進場投資相對較佳時機，美國10年債殖利率4.5％之上，料債券價格波動可望暫時趨緩。

高利率環境可能會較預期持續時間來長，市場預期經濟衰退可能性下降，但仍須留意，高利率環境威脅低信評、高財務槓桿企業的財務狀況與違約可能性等，此外，利息支付壓力、學貸分攤重啟等，都可能影響民間消費，投資信用資產仍建議以高評等債券作為分批佈局的穩健型資產配置重心。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈認為，美國8月ISM服務業指數升至54.5，大幅優於市場預期，其中新訂單指數亦升至半年新高57.5，服務業景氣強勁表現使得招募需求十分穩健。目前美國升息循環已見尾聲，短期利率市場認為12月升息一碼機率僅略高於50％，反映市場未強烈預期12月將會升息，惟聯準會無意提前鬆口，限縮利率下檔空間，財政部則持續加大公債、國庫券發行規模，所幸需求仍屬穩健，降低利率大漲風險。

受這波美國公債殖利率急升影響，目前美國投資等級債殖利率接近6％，美國非投資等級債殖利率更達8.7％的高水準，債券價值面浮現，由於政策轉換觀望期，市場會隨著數據波動，建議投資人可以將具有5％以上殖利率的高評等投資等級債為核心配置。