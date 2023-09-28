金雞底加 投資級銀行債ETF 配息衝6％

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美國聯準會去年以來暴力升息，讓美債殖利率走揚，債券ETF進入高債息時代，殖利率「麻雀變鳳凰」，除長天期美國公債、投資等級債ETF，近期市場焦點轉向息率更高的投資級銀行債ETF，因為必要需求創造企業穩定現金流，目前能提供約6％高指數殖利率，與電能、醫療並列三大高息產業，適合追求高債息的投資人作為布局選擇。

9月FOMC上修利率點陣圖預測，聯準會官員鷹聲齊發，高利率環境或將維持更長時間，美國10年期公債殖利率站上4.5％，創近16年新高，債券ETF價格跌破去年10月低點，讓債券也出現「價低息更高」的甜甜價。至9月25日長天期美國公債ETF約4.5％、長天期投資債ETF約5.5％，若是投資級銀行債ETF，殖利率已經突破6％。

據統計今年以來至9月25日，整體產業債ETF規模增加564億，以金融銀行債ETF獲資金流入最顯著，增加438億，其中息率較高的包括元大10年IG銀行債（00786B），主要持債企業包括摩根大通、高盛等知名金融業龍頭公司，經營穩定且受高度監管，投資風險可控。00786B在7月季配時配息率5.8％，隨著美債殖利率攀升，目前追蹤指數息率已達6.2％，顯著高於一般投資等級公司債ETF。

債券ETF投資優勢還包括，債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，能提供不同於高股息ETF的領息選擇。此外債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。

法人指出，債券價格走低代表殖利率提升，是更實際的「價低息更高」，債券ETF約5％至6％的配息率，相較股息收益並不遜色。偏好每季領穩定現金流的投資人，除了高股息ETF，高債息ETF也多為季配息設計，如元大10年IG銀行債（00786B）是2月、5月、8月、11月除息，能與手中其他季配ETF搭配，自組月配息組合的同時也能股債配置。