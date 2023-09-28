升息尾聲 Q4法人看好債市

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全球升息結束對債券最有利，即使今年來AI股領軍，科技股、台股等有好表現，第四季投資展望，因市場變數仍多，法人仍相對看好債券，並建議降低現金配置，對股票維持中性。

滙豐銀行第四季投資展望，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，未來六個月將採取溫和偏好風險的投資策略，降低配置現金，維持偏高配置全球投資等級債券和美國國債，並增持避險基金。

且對全球股市保持中性配置，增持美國和亞洲股票。在亞洲（日本除外）股票市場中，對印度和印尼持偏高配置觀點，對大陸、香港及台灣股票持中性評級。

滙豐銀行認為，美國政策利率觸頂加上經濟軟著陸，印度和東南亞經濟穩健成長，加上大陸將加強推動穩成長政策措施，將支持投資情緒改善。由於美國與歐洲成長前景差異擴大，美元將長期處於高利息環境，預期美元受惠經濟展望好轉而繼續維持強勢。

范卓雲分析，聯準會這次停止升息，預期已完成升息，聯邦基金利率目標區間將停留在5.25％～5.50％的高峰，美國核心通膨將持續放緩，並創造聯準會在明年第三季和第四季各降息1碼空間；歐洲央行和英國央行同時表示升息週期結束，均有利於債券市場。

因此，滙豐銀行對存續期5年至7年的優質企業債券和美國國債維持最大偏高配置。利率觸頂的環境也為成長型股票帶來重大支撐，特別是美國科技產業的大型股。

因美國經濟表現強韌，為美股升勢擴大奠定基礎，除了繼續加碼美國科技股，同時也偏好美國工業、金融、非必需消費品和醫療保健領域的更多機會。

富達國際看法相對保守些，富達國際指出，9月已將軟著陸的機率由5％提高至25％，同時將溫和性衰退機率由80％調降至60％，這部分與聯準會的觀點相同，但仍預期實現軟著陸將會十分艱難，未來將持續關注緊縮貨幣政策對未來經濟增長影響之遞延效果。

富達國際強調，對於資產配置短期給予審慎投資評等，股債市的預期方面，股市相對看好新興股市展望；對信用債相對看好全球優質債券。